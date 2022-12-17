



Израильтянина Браймана обвиняют в контрабанде военной электроники из США в РФ

Гражданина Израиля, проживающего в США, обвиняют в попытке контрабанды в Россию “чувствительного оборудования”. Речь идет о 35-летнем уроженце Украины Алексее Браймане, живущем в штате Нью-Гемпшир.



Министерство юстиции США обвиняет Браймана в преступном сговоре с целью переброски в Россию оборудования, которое может быть использовано в военных целях. По делу проходят еще пятеро российских граждан и американец.



По данным расследования ФБР, семеро обвиняемых сотрудничали с российской компанией и при поддержке ФСБ пересылали в Москву полупроводники и электронные составляющие для военной промышленности РФ.



“Они разыскивали, приобретали у поставщиков в Нью-Йорке и на Восточном побережье и посылали в Россию в нарушение закона чувствительное оборудование и уникальные технологии на миллионы долларов”, – сказано в обвинении.



В частности, говорится о составных частях для квантовых компьютеров, которые могут быть использованы в военной промышленности, например для разработки гиперзвукового оружия или измерительных приборов, которые можно использовать в военных целях.



Дом Браймана и его супруги Дарьи использовался с 2017 года как склад для отправки электронного оборудования с конечным адресом в России.



Алексея Браймана и гражданина США Вадима Ярмоленко обвиняют также в подделке документов для рассылки электроники двойного назначения в разные страны с целью окончательной переправки в Россию. Если суд признает Браймана виновным, ему грозит 30-летний срок тюремного заключения. Вместе с тем в сообщении сказано, что суд отпустил обвиняемых под домашний арест в обмен на залог в размере 150 тысяч долларов.