



Израильтянин зарезал жену и поджег ее тело

В окружном суде города Лод было предъявлено обвинение Шаю Салми в убийстве его жены Яфит Пуриан.



Результаты расследования показывают, что предпосылкой убийства стала ревность Салми к своей жене, и во время вспыхнувшей между ними ссоры он зарезал Яфит и поджег ее тело в их комнате.



Согласно обвинительному заключению, он нанес ей более 10 ножевых ранений в верхнюю часть тела, и пытался скрыть улики.



По окончании расследования, проведенного специальным подразделением полиции Израиля по борьбе с преступностью в районе Шфела, выяснилось, что мотивом убийства стало желание Яфит расстаться с супругом. За несколько дней до убийства Шай Салми узнал об этом, силой забрал телефон жены в котором обнаружил ее переписку с мужчиной, После этого он решил убить ее.