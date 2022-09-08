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Израильтянин заперся в доме с ножом и ранил полицейского
08.09.2022 07:29 Ольга Белозерова

Израильтянин заперся в доме с ножом и ранил полицейского

В среду вечером офицер израильской полиции был ранен израильтянином в возрасте 60 лет, который запер себя и, предположительно, свою семью в северном городе Нахф.

Как сообщает Jerusalem Post, инцидент произошел, когда полиция вместе с переговорной группой пытались ворваться в дом, чтобы арестовать подозреваемого, который заперся в своей гостиной. 

Полицейские ворвались в дом из опасений, что мужчина может ранить себя. В ходе инцидента один из офицеров получил ножевое ранение в грудь. 

По данным полиции, мотивами поведения мужчины были его подозрения в том, что его семья поместит его в психиатрическую больницу против его воли. 

Подозреваемый был задержан, он получил легкие ранения. Его доставили в Медицинский центр Галилеи в Нагарии для дальнейшего лечения вместе с раненым полицейским.

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