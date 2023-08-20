



Израильтянин, заключенный в Турции за контрабанду наркотиков, вернулся домой

Израильтянин, заключенный в тюрьму в Турции в течение 4,5 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, 19 августа прибыл в аэропорт Бен-Гурион после досрочного освобождения.35-летний Дэнни Авеке был арестован в 2019 году по подозрению в контрабанде листьев ката, а позже был осужден и приговорен к 10 годам тюремного заключения в Турции. В последние месяцы его психическое состояние резко ухудшилось.



После ареста Авеке, не привлекавшийся ранее ни по каким статьям, сообщил турецкой полиции, что продавцы убедили его в том, что перевозка и хранение листьев ката не являются незаконными. Кат одобрен для использования в Израиле, но во многих странах он считается незаконным из-за легкого

Авеке отсидел в тюрьме более трех лет. Его отпустили под домашний арест и перевели в приют 1,5 года назад, но запретили покидать страну.



По сообщению Министерства иностранных дел, Эли Коэн занялся делом Авеке, отправив турецкому коллеге Хакану Фидану письмо с просьбой о его освобождении по гуманитарным соображениям. Благодаря усилиям министра и президента Герцога, турецкие власти согласиться освободить Авеке.



Новостной сайт Ynet сообщил, что местная юридическая фирма, нанятая американским еврейским филантропом, обнаружила лазейку в турецком правовом кодексе, позволяющую израильтянину быть высланным из страны вместо того, чтобы отбывать там оставшуюся часть срока.