



Израильтянин в тайваньской тюрьме совершил попытку суицида

Израильтянин Лиор Бен Йосеф, который уже три месяца находится в тюрьме на Тайване после конфликта с водителем, пытался покончить жизнь самоубийством за несколько дней до начала суда над ним. Он был спасен и госпитализирован, и теперь его семья обеспокоена ухудшением его психического состояния и наращивает усилия по оказанию ему помощи.



"Мой брат сломлен, - сказала Walla! его сестра Михаль, - у него нет юридической защиты, и поэтому он потерял надежду на то, что его ждет справедливый суд. Он очень боится длительного тюремного заключения за преступление, которого он не совершал. У нас есть неоспоримые доказательства его невиновности", - заявила она. "Его удалось спасти, его лечили в больнице, после однодневной госпитализации его выписали, и сейчас его состояние стабильно".



"Лиор смертельно боится возвращения в тайваньскую тюрьму и предпочел бы умереть, чем находиться в этом ужасном месте", - свидетельствовала она о своем брате. "Он подвергался там жестокому обращению в течение пяти месяцев, его бросали в темницу, морили голодом, унижали и осуждали за то, что он еврей, бросали на пол его книгу Псалмов и кричали ему: "Где твой Бог" и многое другое. Непрекращающееся насилие, через которую он прошел, вызвала у него посттравматический синдром, и сегодня он находится в очень тяжелом психическом состоянии."



Бен Йосеф, 32 летний парень из Петах-Тиквы, продавец, переехавший в Тайвань более трех лет назад в связи с возможностью заняться бизнесом, держал магазин косметических товаров в торговом центре, а из прибыли продолжал содержать свою мать в Израиле. "Он - сын семьи", - говорят его сестры, Михаль, Майя и Мерев. "Хороший мальчик, который всегда помогал своей семье. Даже во время службы в армии он продолжал помогать дома". У него есть местная девушка, которая также продолжает пытаться помочь ему. На прошлой неделе именно она вызвала помощь и ухаживала за ним в больнице.