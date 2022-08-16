Израильтянин утонул на Синае во время отдыха с семьей
На Синайском полуострове в Египте произошла трагедия - израильтянин утонул во время отдыха со своей семьей.
Об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел.
Министерство иностранных дел оказывает помощь в доставке его тела для захоронения в Израиле.
"Это 57-летний израильтянин, который утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет). Местные медицинские бригады которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции и доставили его в местную больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть", - добавил начальник оперативного отдела ZAKA Хаим Вайнгартен.
ברוך יונה, בן 57 מירושלים, טבע למוות אתמול בסיני בעת חופשה עם אשתו ושני ילדיוhttps://t.co/htU7d7ZMQa pic.twitter.com/cJKv9g245w— החדשות - N12 (@N12News) August 16, 2022