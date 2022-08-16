



Израильтянин утонул на Синае во время отдыха с семьей

На Синайском полуострове в Египте произошла трагедия - израильтянин утонул во время отдыха со своей семьей.



Об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел.



Министерство иностранных дел оказывает помощь в доставке его тела для захоронения в Израиле.



"Это 57-летний израильтянин, который утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет). Местные медицинские бригады которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции и доставили его в местную больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть", - добавил начальник оперативного отдела ZAKA Хаим Вайнгартен.