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Израильтянин утонул на Синае во время отдыха с семьей
16.08.2022 11:39 Александр Юзовский

Израильтянин утонул на Синае во время отдыха с семьей

На Синайском полуострове в Египте произошла трагедия - израильтянин утонул во время отдыха со своей семьей.

Об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министерство иностранных дел оказывает помощь в доставке его тела для захоронения в Израиле.

"Это 57-летний израильтянин, который утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет). Местные медицинские бригады которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции и доставили его в местную больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть", -  добавил начальник оперативного отдела ZAKA Хаим Вайнгартен.

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