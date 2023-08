Израильтянин убит во время ограбления в Алабаме

Гражданин Израиля был убит в четверг в Бирмингеме, штат Алабама, сообщило министерство иностранных дел.



Консульство Израиля в Атланте и министерство иностранных дел занимались этим делом и поддерживали связь с семьей жертвы, говорится в заявлении министерства.



Сообщается, что 44-летний мужчина прожил в США несколько лет.



Министерство иностранных дел заявило, что убийство произошло во время ограбления, но полиция Алабамы заявила, что мотив неизвестен.



Полиция была отправлена на место происшествия в 5:15 утра в четверг. Они нашли жертву с очевидным огнестрельным ранением на складе транспортной компании Insta Movers.



Прибывшие на место офицеры попытались оказать потерпевшему помощь. Он был эвакуирован в больницу, где скончался от полученных травм, сообщили в полицейском управлении Бирмингема.



Полиция сообщила Times of Israel, что преступник, очевидно, подошел к жертве, выстрелил в нее, а затем скрылся. Больше никто в результате инцидента не пострадал.



Позже полиция опознала погибшего как Снира Лалума, жителя соседнего города Веставия-Хиллз.



По состоянию на вечер четверга полиция не задержала ни одного подозреваемого.

Организация, которая координирует безопасность еврейских организаций в Северной Америке, подтвердила The Times of Israel, что жертвой убийства в транспортной компании был гражданин Израиля.

Группа безопасности заявила, что инцидент не был “целенаправленным нападением на еврейскую общину” и что дальнейших угроз не было.