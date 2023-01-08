



Израильтянин разбился насмерть в Батуми

Житель города Ашдод, путешествовавший по Грузии погиб в результате падения с высоты. В настоящее время подробности дела еще не ясны, страховая компания и Министерство иностранных дел предпринимают усилия, чтобы доставить его тело для захоронения в Израиле.



Министерство иностранных дел заявило: "В прошлую пятницу утром в Батуми 30-летний мужчина упал с большой высоты и погиб. Семья получила горькую новость в тот же день. Консул в посольстве Израиля был проинформирован о его смерти местным посольством и передал подробности инцидента в отдел по делам израильтян за границей, который продолжает выяснение обстоятельств произошедшего и организует доставку тела в Израиль".