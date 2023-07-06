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Стрельба возле Кдумим: тяжело ранен израильтянин
06.07.2023 16:03 Ирина Демьянова

Стрельба возле Кдумим: тяжело ранен израильтянин

Силы безопасности и медики реагируют на сообщения о стрельбе возле поселения Кедумим в Самарии.

"Маген Давид Адом" сообщает, что по меньшей мере один человек ранен и находится в тяжелом состоянии.

В населенном пункте к западу от Шхема звучит сирена с подозрением на проникновение.

Армия обороны Израиля подтверждает сообщения о перестрелке в этом районе, но не сообщает подробностей.

Командование тыла ЦАХАЛа приказывает жителям оставаться в своих домах и запереть двери и окна до дальнейшего уведомления.

 

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