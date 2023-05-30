



Израильтянин потерял сознание и умер в Умани

80-летний израильтянин потерял сознание возле могилы раввина Нахмана из Брацлава в городе Умань на Украине. Несмотря на длительные попытки реанимации, он скончался на месте происшествия.



Бизнесмены из брацлавской хасидской общины и еврейских общин Украины сейчас работают над тем, чтобы организовать доставку его тела в Израиль.



Репатриация умершего сложнее, чем обычно, из-за необходимости пересекать сухопутные границы перед полетом, поскольку многие аэропорты Украины не работают из-за войны.



Матес Шапира, глава отделения United Hatzalah в Умани, сказал: "С помощью других медиков, приехавших в Умань по случаю Шавуота, мы провели длительное искусственное дыхание, пытаясь спасти его жизнь. К сожалению, по окончании реанимационных мероприятий он был признан мертвым".



