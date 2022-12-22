



Израильтянин оштрафован за нападение на полицейских в ОАЭ

Суд в Абу-Даби оштрафовал на 58 000 шекелей гражданина Израиля Нахмана Габая, которого обвиняют в нападении на полицейских в аэропорту.



Было решено не заключать израильтянина в тюрьму, а депортировать его.



Разбирательство началось 10 дней назад. Житель Иерусалима был арестован в аэропорту Абу-Даби в прошлый понедельник после того, как прождал там около 8 часов стыковочного рейса в Индию.



Пока он ждал возле терминала, полицейская машина, остановившаяся рядом с ним, попросила его предъявить документы. Уточняется, что у Габая посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за стычки с полицейскими его арестовали. В ходе обыска у израильтянина ничего не нашли. Габай ожидает своего вылета домой в Израиль.

