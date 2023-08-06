



Израильтянин, обвиняемый в мошенничестве с визами, экстрадирован в США

39-летнему Шаю Коэну в пятницу, 4 августа, было предъявлено обвинение в руководстве схемой мошенничества с визами с целью облегчения незаконного въезда и трудоустройства нелегалов в Соединенные Штаты. Об этом сообщило Министерство юстиции США.



Утверждается, что Коэн организовал и руководил схемой незаконного въезда израильских граждан в Соединенные Штаты под ложным предлогом. Министерство юстиции США обвинило Коэна и его сообщников в том, что они помогали "негражданам мошенническим образом получать туристические/гостевые визы B-1/B-2, неверно отображая истинный характер поездки в Соединенные Штаты".



По данным ведомства, “по прибытии нелегальные иммигранты работали в различных киосках, принадлежащих и управляемых Коэном в торговых центрах в Вирджинии и Мэриленде и получали оплату за свою работу наличными или переводами на платежные карты, а не через законную систему начисления заработной платы”. Коэна также обвиняют в предоставлении жилья и транспорта для доставки нелегальных сотрудников на работу и обратно.



Обвиняемый был арестован в Израиле по запросу США об экстрадиции и в августе переведен в Восточный округ Вирджинии. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.