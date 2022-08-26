



Израильтянин избит в столкновении с палестинцами у святыни под Иерусалимом

26 августа 2022 года группа с палестинскими флагами напала на мужчину с израильским флагом возле Неби-Самуэля на окраине Иерусалима.



На кадрах видно, что палестинцы избили израильтянина в ходе столкновения в пятницу днем ​​в историческом месте и храме на окраине Иерусалима.



По сообщению новостного сайта Ynet, драка в Неби-Самуэле разразилась после того, как ряд правых активистов провели встречную акцию протеста против палестинцев и левых активистов, протестовавших против закрытия въезда в близлежащий город Наби-Самуил.



Неби Самуил — это место, которое евреи ценят как могилу библейского пророка Самуила. В 18 веке на месте руин церкви крестоносцев была построена мечеть.



В настоящее время небольшая синагога существует в подземной гробнице под мечетью, которая находится на территории израильского национального парка, прямо за зеленой линией на Западном берегу, к северу от столицы.



В какой-то момент несколько человек с палестинскими флагами набросились на двух мужчин с израильским флагом, толкнув одного из них на землю, несколько раз ударив его ногами и флагами, как показали кадры.



Он был легко ранен, но отказался от медицинской помощи и не хотел подавать жалобу.



Израильские солдаты и сотрудники пограничной полиции пытались развести стороны.



Полиция сообщила, что офицеры арестовали пятерых подозреваемых в причастности к предполагаемому нападению.



Представители правоохранительных органов заявили, что офицеры должны были арестовать больше людей, предположительно причастных к инциденту с применением насилия.



Муниципальный лидер Наби Самвил Амир Обейд сообщил новостному сайту Ynet, что уже шестую неделю подряд жители проводят демонстрации против закрытия главного входа в город.



"Мы устали от этой ситуации, которая существует уже более десяти лет, с момента строительства разделительного ограждения. Мы просим, ​​чтобы ворота были открыты, чтобы предотвратить удушье, в котором мы живем", — сказал он.



Обейд сказал, что "поселенцы" украли флаг у одного из демонстрантов и пришли с израильскими флагами в качестве "акта агитации и гнева на нас".



"Впервые наша демонстрация переросла в насилие, мы против насилия и за мир, но когда небольшая группа поселенцев преследует нас, вот что происходит", — сказал он новостному сайту.

