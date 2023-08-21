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Израильтянин, арестованный в Египте за драку, освобожден и вернулся домой
21.08.2023 10:48 Наталья Богинская

Израильтянин, арестованный в Египте за драку, освобожден и вернулся домой

Израильтянин Нехорай Ицхак Тамсит, арестованный на Синайском полуострове в Египте, был освобожден 21 августа.

После ареста израильское консульство в Египте совместно с МИД приступили к урегулированию ситуации.

Адвокат Тамсита Ширан Альмедо сообщила, что ее клиент пересек египетско-израильскую границу и добрался до Эйлата.

Как сообщается, драка с местным жителем завязалась после того, как Тамсит завернулся в флаг с надписью “мелех амашиах”.
 

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