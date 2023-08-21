



Израильтянин, арестованный в Египте за драку, освобожден и вернулся домой

Израильтянин Нехорай Ицхак Тамсит, арестованный на Синайском полуострове в Египте, был освобожден 21 августа.



После ареста израильское консульство в Египте совместно с МИД приступили к урегулированию ситуации.



Адвокат Тамсита Ширан Альмедо сообщила, что ее клиент пересек египетско-израильскую границу и добрался до Эйлата.



Как сообщается, драка с местным жителем завязалась после того, как Тамсит завернулся в флаг с надписью “мелех амашиах”.

