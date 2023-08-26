Израильтянин арестован на Синае: забыл выложить патроны
Молодой израильтянин был арестован в четверг при переходе в Египет через южный переход Таба. В его сумках были обнаружены пять патронов для пистолета, пишет The Times of Israel.
24-летний Дэниел Хаим из Холона работает охранником и, видимо, забыл патроны в сумке, когда собирал вещи.
Хаим в настоящее время находится под арестом в синайском городе Нувейба. Срок его содержания под стражей продлен на 15 дней. Его адвокат рассматривает возможность обжалования решения.
В прошлом несколько израильтян были арестованы после того, как в карманах их сумок были обнаружены патроны — обычно это молодые люди, недавно ушедшие из армии.
Большинство случаев заканчиваются через несколько дней депортацией и, возможно, штрафом.
В МИД заявили, что знают об инциденте и занимаются этим вопросом по своим каналам.