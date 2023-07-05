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Израильтяне, взломавшие телескопический трап: рейс задержали, мы пошли за едой
05.07.2023 13:22 Аркадий Бочаровский

Израильтяне, взломавшие телескопический трап: рейс задержали, мы пошли за едой


Израильские СМИ сообщают об инциденте в турецком аэропорту. 

Члены израильской семьи были арестованы  вчера в аэропорту Стамбула - после того, как они опоздали на рейс в Израиль и взломали телескопический трап, чтобы попытаться остановить самолет.

Они объяснили, что "рейс задержали, и мы пошли за едой". По их словам, "когда мы вернулись, то увидели, что дверь рукава закрыта, и поскольку у нас не было денег на новые билеты на самолет, мы взломали трап". 

Семью не отправили под стражу, а задержали в аэропорту, но авиакомпания, куда они должны были лететь, запретила им садиться на свои самолеты.

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