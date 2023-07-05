



Израильтяне, взломавшие телескопический трап: рейс задержали, мы пошли за едой



Израильские СМИ сообщают об инциденте в турецком аэропорту.



Члены израильской семьи были арестованы вчера в аэропорту Стамбула - после того, как они опоздали на рейс в Израиль и взломали телескопический трап, чтобы попытаться остановить самолет.



Они объяснили, что "рейс задержали, и мы пошли за едой". По их словам, "когда мы вернулись, то увидели, что дверь рукава закрыта, и поскольку у нас не было денег на новые билеты на самолет, мы взломали трап".



Семью не отправили под стражу, а задержали в аэропорту, но авиакомпания, куда они должны были лететь, запретила им садиться на свои самолеты.