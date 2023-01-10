



Израильтяне прилетели из Дубаи с 4 килограммами золота

Ирга Дабаб, Байна Дабаб и Самара Барха, три члена семьи, приземлившиеся в аэропорту Бен-Гурион рейсом из Дубая, подозреваются в попытке контрабанды золотых и серебряных украшений. Все трое предстали перед судьей и были освобождены под ограничительные условия.



Как следует из ходатайства, поданного в мировой суд Ришон Ле- Циона отделом по борьбе с наркотиками таможни аэропорта Бен-Гурион при посадке трое прошли через "зеленый маршрут", где их остановили и направили на индивидуальный досмотр. В ходе индивидуального досмотра в их вещах было обнаружено около 4 кг золотых и серебряных украшений стоимостью более 500 000 шекелей. Подозреваемые были допрошены по подозрению в том, что они спрятали драгоценности, чтобы избежать уплаты налога, возникающего при их ввозе в Израиль.