



Израильтяне пережили ужас в Марокко спустя 60 лет после семейной трагедии

Израильская семья чудом выжила во время разрушительного землетрясения в Марокко, в результате которого погибли более двух тысяч человек.



По данным интернет-издания Ynet, Жаклин Бускила Твизер из Ришон-ле-Циона была в Марракеше в отеле с 10 братьями и сестрами, когда это произошло.



Десятки лет назад эту семью постигла трагедия. В 1960 году из-за землетрясения в марокканском городе Агадире погибли их десять родственников.



"Я приехала сюда со всеми своими братьями и сестрами и заново пережила то, что пережила наша семья 63 года назад. Я не могу выразить словами, насколько символичным и эмоциональным был для меня этот опыт", - рассказала Жаклин.



Семья планировала посетить Агадир 10 сентября, чтобы встретиться с единственным родственником, пережившим землетрясение десятки лет назад, а затем посетить могилы 10 членов семьи.



"Всех тел тогда не нашли. Нашли только троих взрослых и двоих детей. Остальные были похоронены в братской могиле. Выжил после того землетрясения только один член семьи, с которым мы должны были встретиться. Я не боялась землетрясения, но вспоминать нашу семейную трагедию было тяжело", - отметила израильтянка.