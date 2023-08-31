



Израильтян предупредили об угрозах похищения со стороны Ирана

Совет национальной безопасности предупредил израильтян в преддверии праздников об угрозе похищения.



За рубежом на такие действия могут пойти группировки, поддерживаемые Ираном, а в Израиле - ХАМАС и "Исламский джихад".



Израильтянам напомнили, что спецслужбы Ирана и его марионетки могут связываться под видом бизнесменов, чтобы потом совершить попытку похищения. Больше всего такая угроза существует в странах, граничащих с Исламской Республикой, в Африке или Средиземноморском бассейне.



Также повышенная угроза в настоящее время в Швеции и Дании после недавних случаев сожжения Корана. Также бдительность рекомендуется соблюдать в США, европейских странах, а на Синан оставаться в охраняемых силами безопасности местах.