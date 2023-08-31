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Израильтян предупредили об угрозах похищения со стороны Ирана
31.08.2023 16:18 Алина Груднева

Израильтян предупредили об угрозах похищения со стороны Ирана

Совет национальной безопасности предупредил израильтян в преддверии праздников об угрозе похищения.

За рубежом на такие действия могут пойти группировки, поддерживаемые Ираном, а в Израиле - ХАМАС и "Исламский джихад".

Израильтянам напомнили, что спецслужбы Ирана и его марионетки могут связываться под видом бизнесменов, чтобы потом совершить попытку похищения. Больше всего такая угроза существует в странах, граничащих с Исламской Республикой, в Африке или Средиземноморском бассейне.

Также повышенная угроза в настоящее время в Швеции и Дании после недавних случаев сожжения Корана. Также бдительность рекомендуется соблюдать в США, европейских странах, а на Синан оставаться в охраняемых силами безопасности местах.

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