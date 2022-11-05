



Израильскому школьнику сделали одну и ту же прививку дважды за две недели

Семилетнему Яиру Монтагу, ученику начальной школы Каплан в Петах-Тикве, по ошибке сделали одну и ту же прививку дважды за две недели.



Инцидент произошел из-за недопонимания между школой и медсестрой FEMI Premium, приехавшей вакцинировать детей перед зимой, сообщает Jerusalem Post.



Попытки ребенка предупредить медсестру о том, что две недели назад он уже получил прививки, остались без внимания. Когда ребенок попросил медсестру поговорить с его матерью, чтобы подтвердить его слова, она ответила, что уже говорила.



После того, как мальчику сделали прививку, выяснилось, что медсестра действительно говорила с мамой Яира - но мамой другого мальчика с таким же именем.



Позже, в день вакцинации, ребенок, получивший два укола, сообщил о плохом самочувствии и боли.



"Он сказал, что у него болит рука из-за прививки… Я не понимаю, почему он все еще испытывает боль спустя две недели после того, как его укололи. Я узнала об этом скандале только после того, как мой сын в разговоре с бабушкой упомянул, что ему дважды делали прививку. Это случай небрежной медсестры, которая заполнила форму не тем именем ребенка", - рассказала его мама.



Администрация школы в Петах-Тикве сообщила об инциденте в соответствующие органы, в том числе в Министерство здравоохранения.