Израильского комика депортировали из США после его твита о беременности жены
Израильский комик Гай Хохман и его беременная жена были депортированы из Соединенных Штатов после того, как в начале этой недели журналист Haaretz сообщил иммиграционной и таможенной службе США (ICE) о его твите.
В твите Хохман обсуждает, как его учитель английского языка в седьмом классе сказал ему, что он никогда не выучит английский язык, но теперь он общается в Майами , хотя и не на английском языке. Далее он благодарит тех, кто помог проекту, прежде чем, наконец, добавил: "Благословения для моей беременной жены, которая приедет, чтобы остаться со мной здесь, за пять месяцев до того, как у нас родится американский гражданин".
Журналист Haaretz Хаимом Левинсоном ретвитнул пост коммика, написав: "Гай Хохман действительно тащит свою беременную жену рожать в Америку, чтобы ребенок получил гражданство, а затем проповедует всему миру и своей жене о патриотизме из Майами?"
Пять часов спустя Левинсон написал в Twitter, что "проинформировал иммиграционную полицию о намерении Гая Хохмана остаться в США, чтобы его жена родила там, а ребенок стал гражданином". Он также добавил ссылку на форму заявления в ICE и призвал своих фолловеров последовать его примеру.
На следующий день, 5 мая, Гай Хохман и его жена приземлились в Тель-Авиве. Хохман написал новый пост в Twitter, где предположил, что у израильской таможни уже должны быть сведения от Левинсона о том, что они пытаются провезти контрабанду.