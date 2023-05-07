



Израильского комика депортировали из США после его твита о беременности жены

Израильский комик Гай Хохман и его беременная жена были депортированы из Соединенных Штатов после того, как в начале этой недели журналист Haaretz сообщил иммиграционной и таможенной службе США (ICE) о его твите.



В твите Хохман обсуждает, как его учитель английского языка в седьмом классе сказал ему, что он никогда не выучит английский язык, но теперь он общается в Майами , хотя и не на английском языке. Далее он благодарит тех, кто помог проекту, прежде чем, наконец, добавил: "Благословения для моей беременной жены, которая приедет, чтобы остаться со мной здесь, за пять месяцев до того, как у нас родится американский гражданин".

כיתה ז׳. ״אתה יש לך חוש לשפות של סמוטריץ׳, לידך שלומי ארבייטמן זה מורה בברליץ תבין פרזנט סימפל זה לא מתנה פשוטה, לך תגביר צרפתית תעבוד פיקולו בחוף גורדון למה אנגלית אתה בחיים לא תדבר״. ככה אמרה לי המורה רודיקה. והוסיפה, גם אל תעמוד על במה ישך כריזמה של דייל קרקע ואיזה אף מה זה… pic.twitter.com/js3GezE47V — גיא הוכמן (@HochmanGuy) May 1, 2023

שלחתי למשטרת ההגירה עדכון על הכוונה של גיא הוכמן להשאר בארהב כדי שאשתו תלד שם והילד יהפך לאזרח.



לא ניתן לישראלי המכוער להוציא שם רע למיליוני אזרחים טובים.



מוזמנים למלא גם.https://t.co/wyq0O7urFd — Chaim Levinson (@chaimlevinson) May 4, 2023

נחתנו ברוך השם. תודה לדואגים. ההריונית שלי, שנלחצה מהסיטואציה במיאמי, נרגעה. עכשיו הבעיה היא שיש לה מזוודה ורודה, לי יש 4 רולאפס ולמכס בטח יש מודיעין מלוינסון על זוג ישראלים שמנסים להבריח ארצה עוּבָּר.

ושבו הוכמנים לגבולם 🇮🇱 pic.twitter.com/nFERQAVQVU — גיא הוכמן (@HochmanGuy) May 5, 2023

Журналист Haaretz Хаимом Левинсоном ретвитнул пост коммика, написав: "Гай Хохман действительно тащит свою беременную жену рожать в Америку, чтобы ребенок получил гражданство, а затем проповедует всему миру и своей жене о патриотизме из Майами?"Пять часов спустя Левинсон написал в Twitter, что "проинформировал иммиграционную полицию о намерении Гая Хохмана остаться в США, чтобы его жена родила там, а ребенок стал гражданином". Он также добавил ссылку на форму заявления в ICE и призвал своих фолловеров последовать его примеру.На следующий день, 5 мая, Гай Хохман и его жена приземлились в Тель-Авиве. Хохман написал новый пост в Twitter, где предположил, что у израильской таможни уже должны быть сведения от Левинсона о том, что они пытаются провезти контрабанду.