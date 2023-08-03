



Израильское устройство для взлома паролей и извлечения данных продано Пакистану

Израильские криминалистические системы для проникновения в память электронных устройств, защищенных паролем, были обнаружены в ряде стран, подвергшихся санкциям из-за нарушений прав человека.



Система взлома и разблокировки электронных гаджетов, произведенная израильской компанией Cellebrite, неоднократно продавалась в Пакистан, сообщила в четверг газета Haaretz.



Согласно веб-сайту компании, Cellebrite производит систему под названием Universal Forensics Extraction Device (UFED), которая позволяет правоохранительным органам получать доступ к данным с защищенных паролем смартфонов, дронов, SIM-карт, SD-карт, устройств GPS и т. д.



Положения и условия работы Cellebrite запрещают "прямое или косвенное" использование или перепродажу своих систем в ряде стран, на которые распространяются санкции, включая Пакистан. Но, по данным Haaretz , отчеты о международных поставках показывают, что по крайней мере до 2019 года Cellebrite Asia-Pacific Pte (дочерняя компания Cellebrite в Сингапуре) продавала продукцию напрямую компаниям в Пакистане и Федеральному агентству расследований страны (FIA).



Cellebrite отреагировала на статью в Haaretz, написав: "Компания не продает в Пакистан, ни прямо, ни косвенно". При этом в Cellebrite не пояснили документы, опубликованные в статье.