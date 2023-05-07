



Израильское правительство воспитывает в детях ненависть - отец Диара Омри

Отец 19-летнего Диара Омари, застреленного в субботу израильским евреем, обвинил правительство в разжигании ненависти между арабами и евреями в воскресенье утром.



"После того, как появилось правое правительство, их попросили разрешить всем носить при себе оружие, которое у них есть. И правительство сказало — да. Вот как вы создаете ненависть. Вы внушаете ненависть нашим детям", — сказал он в эфире радио "Решет Бет".



Далее он утверждал, что человек, стрелявший в его сына, сделал это намеренно и искал араба, чтобы выстрелить.



32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве Омари, был арестован в субботу, а в воскресенье суд продлил срок его ареста после того, как полиция заявила, что в его организме был обнаружен алкоголь.



Представитель подозреваемого утверждал, что мотив стрельбы не был политическим и что это была самооборона.



Омари и человек, который стрелял в него, по-видимому, подрались из-за спора на дороге, который привел к убийству.

