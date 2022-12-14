



Израильский турист задержан после конфликта с полицией в аэропорту Абу-Даби

Израильский турист был арестован и задержан в Объединенных Арабских Эмиратах после участия в конфликте с полицией в аэропорту Абу-Даби.



21-летний Нахман Габай восемь часов находился транзитом в аэропорту Абу-Даби, ожидая рейс в Индию. После выхода из терминала к нему подошла полиция и попросила представиться.



Затем Габай начал проклинать офицеров, говорится в отчете, объясняя свое поведение посттравматическим стрессовым расстройством, от которого он страдает. Затем полиция обыскала его, что еще больше усугубило его поведение.



Инцидент произошел три дня назад, и сегодня суд постановил продлить срок его содержания под стражей еще на неделю.



Министерство иностранных дел сообщает, что они решают эту проблему.

