



Израильский турист найден мертвым в номере отеля в Индии

Израильский турист был найден мертвым в своем гостиничном номере в Индии, сообщило в пятницу министерство иностранных дел.



В местных сообщениях говорится, что 32-летний мужчина был найден в среду в своей комнате недалеко от гималайской горы Сандакпур на северо-востоке Индии гидом, которого он нанял, когда не явился на экскурсию. Горы возле знаменитых чайных плантаций Дарджилинга — популярное место для пеших прогулок.



Местная полиция считает, что он умер по естественным причинам, и никаких подозрений на насильственную смерть нет.



"На его теле нет следов травм. На первый взгляд это похоже на естественную смерть. Однако точная причина может быть подтверждена после того, как мы получим отчет о вскрытии", — говорится в заявлении начальника полиции Дарджилинга Сантоша Нимбалкара.



Министерство иностранных дел заявило, что семья мужчины была проинформирована, и посольство в Нью-Дели в тесном сотрудничестве с местными властями работает над тем, чтобы помочь им и доставить тело домой.

