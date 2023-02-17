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Израильский танкер атакован иранскими беспилотниками в Персидском заливе – отчет
17.02.2023 22:23 Наталья Богинская

Израильский танкер атакован иранскими беспилотниками в Персидском заливе – отчет

Корпус стражей исламской революции запустил беспилотник в сторону танкера, принадлежащего израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Нападение произошло на прошлой неделе, пострадавших нет.

Иностранные официальные лица заявили в пятницу вечером, что Корпус стражей исламской революции запустил беспилотник типа Shahed 136 в Персидском заливе в сторону нефтяного танкера Campo Square, который принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Нападение произошло на прошлой неделе, согласно сообщениям персидской службы BBC, а также саудовской газете Elaph.

Танкер шел под флагом Либерии. Пострадавших в результате нападения нет.

Представители министерства обороны Израиля подтвердили это сообщение. Официальные лица заявили, что израильская связь с судном очень мала, и атака не связана напрямую с конфликтом Ирана с Израилем.

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