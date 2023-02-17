



Израильский танкер атакован иранскими беспилотниками в Персидском заливе – отчет

Корпус стражей исламской революции запустил беспилотник в сторону танкера, принадлежащего израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Нападение произошло на прошлой неделе, пострадавших нет.



Иностранные официальные лица заявили в пятницу вечером, что Корпус стражей исламской революции запустил беспилотник типа Shahed 136 в Персидском заливе в сторону нефтяного танкера Campo Square, который принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Нападение произошло на прошлой неделе, согласно сообщениям персидской службы BBC, а также саудовской газете Elaph.



Танкер шел под флагом Либерии. Пострадавших в результате нападения нет.



Представители министерства обороны Израиля подтвердили это сообщение. Официальные лица заявили, что израильская связь с судном очень мала, и атака не связана напрямую с конфликтом Ирана с Израилем.