



Израильский стартап помог раскрыть глобальную схему продажи поддельной виагры

Израильская компания по обеспечению безопасности электронной коммерции EverC обратилась к проекту после того, как администрация США попросила компанию по кредитному клирингу принять меры по борьбе с онлайн-торговлей аппаратами, которые производят поддельные лекарства.



Используя возможности искусственного интеллекта, сетевых сканеров и анализа больших данных, EverC создала модель, которая привела следователей компании к китайской компании, поставляющей устройства для подделки таблеток виагры, лекарств от СДВГ и экстази.



В процессе расследования удалось выявить более 1000 веб-сайтов, продающих поддельные лекарства, и сопоставить их данные, что позволило кредитно-клиринговой компании идентифицировать клиентов, купивших аппараты, и передать информацию ФБР для дальнейшего расследования.



“«Мы многое узнали об этой малоизвестной отрасли”, — говорит Амит Кушмирак, директор EverC. “Цена на аппарат для штамповки таблеток колеблется от 9 000 до 17 000 долларов на черном рынке, но они приносят огромную прибыль покупателям”.