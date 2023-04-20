



Израильский профессор арестованный на Кипре исчез перед экстрадицией в США



Израильский профессор, бывший офицер ЦАХАЛа в звании подполковника, который был арестован 16 февраля в аэропорту Ларнаки на Кипре по подозрению в торговле оружием с Ливией и Китаем, исчез перед экстрадицией в США



Профессор, Гиль Люфт, был арестован на основании ордера, выданного на него Интерполом, и должен был пройти процедуру экстрадиции, но в ходе разбирательства суд в Ларнаке постановил освободить его на определенных условиях.



Люфт внес залог в размере 150 000 евро и должен был регулярно являться в центральный полицейский участок Пафоса, где его в последний раз видели 28 марта. С тех пор его больше не видели, и на Кипре подозревают, что он уже успел покинуть остров. Вчера вечером полиция Ларнаки сообщила, что в результате против него были выданы дополнительные европейские и международные ордера на арест.



"Я был арестован на Кипре по политически мотивированному запросу США об экстрадиции, - написал израильский профессор в Твиттере после освобождения, - США утверждают, что я торговец оружием. Это было бы смешно, если бы не было трагично. Я никогда не был торговцем оружием. Министерство юстиции США пытается похоронить меня, чтобы защитить Джо, Джима и Хантера Байденов. Мне назвать имена?"



Люфт, содиректор Института анализа глобальной безопасности (IAGS), который занимается вопросами энергетики, безопасности и экономических тенденций, согласно его биографии, работал старшим советником Совета по энергетической безопасности США. Известно, что он критически относится к внешней политике США и администрации Байдена в целом.