



Израильский подросток попал в приют во время остановки в Румынии

17-летний израильский юноша Галь Башан приземлился в Румынии в среду по пути в Израиль и оказался в приюте.



Как сообщает Ynet, Башан и двое его друзей приземлились в европейской стране, возвращаясь с отдыха в Великобритании. В ожидании транзитного рейса обратно в Израиль Башан, который также имеет румынское гражданство, решил использовать свой румынский паспорт, чтобы сократить время ожидания в очереди на пограничный контроль.



Юноша не подозревал, что несовершеннолетним румынским гражданам по закону запрещено покидать страну без сопровождения взрослых. Он был задержан сотрудником иммиграционной службы и отправлен в приют. Там ему выделили отдельную комнату и принесли еду.



Матери израильского юноши пришлось лететь в Румынию, чтобы забрать сына.



"Они сказали, что отвезут меня в аэропорт примерно к тому времени, когда моя мама приземлится. Я чувствую себя в большей безопасности, и у меня все хорошо", - написал парень в социальных сетях.



