



Израильский подросток избивал и снимал на видео жертву сексуального насилия

Подростку, который избивал и снимал на видео свою жертву сексуального насилия, было предъявлено обвинение.



Об этом объявила в воскресенье прокуратура Южного округа.



17-летний подросток познакомился с 13-летней девочкой в Instagram, а позже встретился с ней в ее районе. Обвиняемый заставлял девочку совершать с ним сексуальные действия, и каждый раз, когда она сопротивлялась, он бил или душил ее. Он попытался изнасиловать ее, но она оказала ему сопротивление. Часть нападения подозреваемый снял на видео. Позже он попросил ее встретиться с ним, чтобы извиниться, но при встрече он снова заставил ее совершить с ним действия сексуального характера.



В другом инциденте обвиняемый фотографировал 16-летнюю девушку без ее согласия, пока она совершала с ним половой акт.