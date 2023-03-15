



"Израильский Мэдофф" осужден за создание финансовой пирамиды на $ 150 миллионов

Окружной суд Тель-Авива выноес обвинительный приговор Майклу Бен-Ари за его роль в управлении "схемой Понци" на 150 миллионов долларов, которая считается худшей подобной аферой, когда-либо проводившейся в еврейском государстве.



Согласно принятому судом соглашению о признании вины, Бен-Ари отсидит за решеткой от 5 до 9,5 лет тюрьмы. Детали приговора будут определены судом через шесть месяцев.



Бен-Ари, также известный как Майкл Гринфилд, гражданин США и Израиля, был признан виновным в обмане около тысячи инвесторов в обеих странах в ходе 15-летней аферы. Еврейские СМИ окрестили Бен-Ари "израильским Мэдоффом".



По соглашению, Бен-Ари должен сотрудничать с властями до вынесения окончательного приговора, поскольку власти пытаются вернуть активы и средства жертвам финансовой пирамиды. В этот период Бен-Ари останется под стражей.



Аферист был арестован в Израиле в апреле 2021 года. Но ему удалось бежать из страны по чужому паспорту после того, как его отпустили под домашний арест с залогом в размере 2 миллионов шекелей (625 000 долларов США). Позже он был пойман в Боснии и экстрадирован обратно в Израиль.

