



Израильский футбольный тренер погиб, защищая Украину

Израильский футбольный тренер погиб на войне в Украине от пуль российских солдат.



Погибший Дмитрий Фиалка в свое время репатриировался в Израиль, служил в бригаде "Нахаль" и прошел Вторую Ливанскую войну. Затем он стал тренером детского футбольного клуба "Маккаби" в Беэр-Шеве, где сейчас живут его мама и сестра.



Несколько лет назад Фиалка вернулся в родной Львов, где познакомился с девушкой, которая со временем стала его женой. У них родились дети. Дмитрий устроился тренером детской футбольной команды. После вторжения России он одним из первых пошел защищать Украину от врага.



О смерти героя сообщили в футбольном клубе "Динамо Львов", где в свое время работал покойный.



"Дмитрий Богданович был одним из первых, кто пошел защищать наше государство (Украину – ред.) с оружием в руках после нападения российских оккупантов. Последним местом работы Дмитрия Фиалки была ДЮШ "Львов". Впрочем, когда он встал выбор касаемо защиты своей страны, футбольный наставник без колебаний отправился на передовую. Светлая Память и Слава Герою! Спасибо за все и разделяем непоправимую потерю вместе с родными и близкими. Искренние соболезнования…Ты боролся за наш мир, друг, поэтому пусть душа отдыхает в покое…", – сказано в сообщении.

