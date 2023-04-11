



Израильский футболист арестован в Греции по подозрению в серьезных преступлениях

Голкипер греческой футбольной команды Stoiximan, выступающей в Суперлиге, гражданин Израиля Борис Клейман арестован в Афинах по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.



Греческие СМИ сообщают, что полиция получила сигнал, что на площади Колонаки завязалась драка. Приехавшие полицейские арестовали всех участников, в числе которых были 4 бельгийца, грек и израильтянин.



В полицейском участке выяснилось, что израильский футболист в ночном клубе приставал к несовершеннолетней бельгийке, а ее друзья "по-мужски" вступились за нее.



Девушка подала на футболиста в суд.



Также во время личного досмотра, в карманах Клеймана было обнаружено небольшое количество героина.

