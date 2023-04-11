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Израильский футболист арестован в Греции по подозрению в серьезных преступлениях
11.04.2023 15:32 Евгения Маркова

Израильский футболист арестован в Греции по подозрению в серьезных преступлениях

Голкипер греческой футбольной команды Stoiximan, выступающей в Суперлиге, гражданин Израиля Борис Клейман арестован в Афинах по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.

Греческие СМИ сообщают, что полиция получила сигнал, что на площади Колонаки завязалась драка. Приехавшие полицейские арестовали всех участников, в числе которых были 4 бельгийца, грек и израильтянин.

В полицейском участке выяснилось, что израильский футболист в ночном клубе приставал к несовершеннолетней бельгийке, а ее друзья "по-мужски" вступились за нее.

Девушка подала на футболиста в суд.

Также во время личного досмотра, в карманах Клеймана было обнаружено небольшое количество героина.
 

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