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"Израильский беспилотник атаковал на границе Сирии и Ирака, 10 убитых"
09.11.2022 09:21 Аркадий Бочаровский

"Израильский беспилотник атаковал на границе Сирии и Ирака, 10 убитых"

Утром 9 ноября  ливанские СМИ сообщили об израильской атаке вблизи границы Сирии и Ирака. Согласно сообщению, израильский беспилотник атаковал топливные цистерны, пересекавшие границу. Правозащитные организации в Сирии сообщают, что в результате атаки были убиты 14 боевиков про-иранских милиций.

По данным информационного агентства AP, самолеты атаковали колонну из примерно 15 грузовиков, перевозивших топливо и пересекавших границу в районе КПП "Аль-Каим". Военные группировки, действующие в этом районе, сообщили, что некоторые из погибших были иранцами.
 

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