



"Израильский беспилотник атаковал на границе Сирии и Ирака, 10 убитых"

Утром 9 ноября ливанские СМИ сообщили об израильской атаке вблизи границы Сирии и Ирака. Согласно сообщению, израильский беспилотник атаковал топливные цистерны, пересекавшие границу. Правозащитные организации в Сирии сообщают, что в результате атаки были убиты 14 боевиков про-иранских милиций.



По данным информационного агентства AP, самолеты атаковали колонну из примерно 15 грузовиков, перевозивших топливо и пересекавших границу в районе КПП "Аль-Каим". Военные группировки, действующие в этом районе, сообщили, что некоторые из погибших были иранцами.

