



Израильский авиаудар по Сирии: целью были иранские официальные лица

Согласно публикации Reuters, ракетный удар по району Кафар-Суса в сирийской столице Дамаске 19 февраля был нацелен на группу иранских официальных лиц.



Сообщается, что в результате удара, в котором Дамаск обвинил Израиль, пять человек погибли и 15 получили ранения.



По информации Reuters, объектом нападения была установка, где проходила встреча сирийских и иранских экспертов, на которой обсуждалось производство дронов. Источник, которого цитирует информагентство, сообщает, что был убит иранский чиновник.

