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Израильский авиаудар по Сирии: целью были иранские официальные лица
22.02.2023 16:40 Евгения Маркова

Израильский авиаудар по Сирии: целью были иранские официальные лица

Согласно публикации Reuters, ракетный удар по району Кафар-Суса в сирийской столице Дамаске 19 февраля был нацелен на группу иранских официальных лиц.

Сообщается, что в результате удара, в котором Дамаск обвинил Израиль, пять человек погибли и 15 получили ранения.

По информации Reuters, объектом нападения была установка, где проходила встреча сирийских и иранских экспертов, на которой обсуждалось производство дронов. Источник, которого цитирует информагентство, сообщает, что был убит иранский чиновник.
 

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