



Израильский алмазный магнат обжалует приговор по делу о коррупции

Израильский алмазный магнат Бени Штейнмец пытается обжаловать приговор в Швейцарии по делу о коррупции.

Об этом сообщает АР.

Его адвокаты призвали швейцарский апелляционный суд отвергнуть показания бывшей первой леди Гвинеи, которые способствовали его осуждению за коррупцию в связи с тайной выплатой средств его фирмой, чтобы выиграть контракты в западноафриканской стране.

По словам юриста Дэниела Кинзера, условия и обстоятельства сделки неясны. Адвокаты защиты никогда не имели возможности допросить первую леди Гвинеи, лишая Штейнмеца возможности справедливого судебного разбирательства.

По версии прокуратуры, с 2005 года Штейнмец вступил в коррупционный сговор с Конте, который правил западноафриканской страной с 1984 года до своей смерти, и с Туре, его четвертой женой. Сделка включала выплату почти 10 миллионов долларов в горнодобывающем бизнесе.

По словам Кинзера, швейцарские государственные обвинители "намеренно" исключили представителей защиты из досудебных допросов Туре в Соединенных Штатах, где она живет.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный был приговорен к пяти годам тюремного заключения и уплате штрафа в размере 50 миллионов швейцарских франков. Двое других подсудимых получили меньшее наказание. Ожидается, что апелляция будет рассматриваться до 7 сентября.