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Израильский алмазный магнат обжалует приговор по делу о коррупции
29.08.2022 12:29 Алина Груднева

Израильский алмазный магнат обжалует приговор по делу о коррупции

Израильский алмазный магнат Бени Штейнмец пытается обжаловать приговор в Швейцарии по делу о коррупции.

 
Об этом сообщает АР.
 
Его адвокаты призвали швейцарский апелляционный суд отвергнуть показания бывшей первой леди Гвинеи, которые способствовали его осуждению за коррупцию в связи с тайной выплатой средств его фирмой, чтобы выиграть контракты в западноафриканской стране.
 
По словам юриста Дэниела Кинзера, условия и обстоятельства сделки неясны. Адвокаты защиты никогда не имели возможности допросить первую леди Гвинеи, лишая Штейнмеца возможности справедливого судебного разбирательства.
 
По версии прокуратуры, с 2005 года Штейнмец вступил в коррупционный сговор с Конте, который правил западноафриканской страной с 1984 года до своей смерти, и с Туре, его четвертой женой. Сделка включала выплату почти 10 миллионов долларов в горнодобывающем бизнесе.
 
По словам Кинзера, швейцарские государственные обвинители "намеренно" исключили представителей защиты из досудебных допросов Туре в Соединенных Штатах, где она живет. 
 
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный был приговорен к пяти годам тюремного заключения и уплате штрафа в размере 50 миллионов швейцарских франков. Двое других подсудимых получили меньшее наказание. Ожидается, что апелляция будет рассматриваться до 7 сентября.
 

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