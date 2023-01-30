



Израильский алмазный магнат арестован по обвинению изнасиловании



Бизнесмен и алмазный магнат Исраэль Ор (46) был арестован по прибытии в Израиль по подозрению в изнасиловании, непристойных и угрожающих действиях.



Девять жалоб было подано против Ора женщинами, которые утверждали, что подверглись сексуальному насилию с его стороны. Несколько женщин, в том числе бывшая королева красоты Техила Леви, дали показания в телевизионной программе, что, пока они состояли в отношениях с Ором, он применял к ним насилие и совершал в отношении них сексуальные преступления с использованием “наркотика изнасилования”. Полиция начала расследование после получения жалоб и дождалась возвращения Ора в Израиль, чтобы арестовать его. Он предстанет перед магистратским судом Тель-Авива для слушания вопроса о продлении срока его содержания под стражей.