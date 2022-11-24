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Израильских журналистов выгнали из такси в Катаре
24.11.2022 17:21 Ольга Белозерова

Израильских журналистов выгнали из такси в Катаре

Репортер KAN Дрор Хоффман заявил, что  его команду выгнали из такси и велели покинуть ресторан в Катаре за то, что они израильтяне.

Команда находится в Катаре и освещает Чемпионат мира по футболу, пишет Times of Israel.

По словам Хоффмана, таксист заставил их выйти в глуши и не взял денег, потому что "мы убивали его братьев".

Позже команда журналиста проводила съемку возле ресторана. Владельцы заведения привели охранников и попросили журналистов уйти и удалить пленку.

"Я чувствовал угрозу", - заявил Дрор Хоффман. 

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