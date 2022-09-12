



Израильских адвокатов подозревают в мошенничестве

В Израиле задержали двух адвокатов, которые подозреваются в мошенничестве. Сообщается, что они обманным путем получили более 55 миллионов шекелей.



Согласно информации издания "Детали", мошенники использовали поддельные документы, чтобы продать своим жертвам "права" на государственные земли, которые на самом деле не выставлялись на продажу.



Они также пользовались своим положением для создания якобы законного и надежного представительства с целью использования и обмана потерпевших.



Сотрудники израильской полиции провели в домах подозреваемых обыски и изъяли автомобили и ценные вещи на сумму в десятки миллионов шекелей.



Продолжается расследование.