



Израильские ВВС атаковали иранский конвой в Сирии

Сирийские СМИ сообщают, что недавно израильские военные самолеты провели атаку на иранский конвой с оружием вблизи ирако-сирийской границы в районе города Альбу-Камаль на востоке Сирии.



Это уже вторая атака такого рода, совершенная Израилем за последние две недели. По предыдущим данным, во время предыдущей атаки израильские самолеты нацелились на радиолокационные позиции, с целью парализовать систему раннего предупреждения и усложнить возможные реакции на новую атаку