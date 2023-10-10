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10.10.2023 06:56 Александр Черман

Израильские ВВС атаковали иранский конвой в Сирии

Сирийские СМИ сообщают, что недавно израильские военные самолеты провели атаку на иранский конвой с оружием вблизи ирако-сирийской границы в районе города Альбу-Камаль на востоке Сирии.

Это уже вторая атака такого рода, совершенная Израилем за последние две недели. По предыдущим данным, во время предыдущей атаки израильские самолеты нацелились на радиолокационные позиции, с целью парализовать систему раннего предупреждения и усложнить возможные реакции на новую атаку

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