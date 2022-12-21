



Израильские военные арестовали палестинца, подозреваемого в недавней стрельбе

Разыскиваемый палестинец арестован израильскими войсками во время дневного рейда в городе Шхем в Самарии, говорится в совместном заявлении пограничной полиции и службы безопасности ШАБАК.



По данным полиции и ШАБАК, 25-летний Муджахид аль-Тальфити подозревается в причастности к стрельбе возле аванпоста Хават-Гилад в пятницу. Двое других подозреваемых в нападении уже задержаны.



Палестинские СМИ сообщают, что аль-Тальфити был задержан после того, как израильские силы окружили здание, в котором он находился сегодня днем.



Аль-Тальфити ранее отбывал тюремный срок в Израиле за его связь с террористической группировкой ХАМАС.

