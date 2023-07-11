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Израильские туристы в Индии не выходят на связь из-за повреждений инфраструктуры
11.07.2023 11:47 Ирина Демьянова

Израильские туристы в Индии не выходят на связь из-за повреждений инфраструктуры

После смертоносных наводнений, обрушившихся на север Индии, друзья и семьи ряда израильтян сообщили в министерство иностранных дел, что они не могут связаться со своими близкими.

В заявлении МИД говорится, что “в последние часы поступил ряд запросов о тех, с кем невозможно связаться”.

По данным консульства Израиля в Нью-Дели, проблема в первую очередь связана с поврежденной коммуникационной инфраструктурой и отсутствием связи.

“Министерство иностранных дел вместе с другими действующими лицами на местах прилагают усилия, чтобы связаться с путешественниками“, — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время нет никаких признаков того, что израильтяне пострадали в результате наводнения.
 

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