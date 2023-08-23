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Израильские товары найдены в торговых центрах Ливана
23.08.2023 07:54 Наталья Богинская

Израильские товары найдены в торговых центрах Ливана

Министерство национальной обороны Ливана объявило 22 августа о конфискации “израильских товаров, неожиданно обнаруженных в торговых центрах страны”. Об этом сообщает Ynet.

В заявлении ведомства говорится, что представители правительства Ливана проверили несколько предприятий и складов на территории страны. В ходе обыска незаконные товары были обнаружены и впоследствии конфискованы. Среди них были кухонные полотенца Golf & Co. и уплотнительная лента PROMAX.

Ливанские власти сейчас расследуют, как “вражеские” товары попали на полки магазинов в их стране. 

Израиль и Ливан не имеют официальных дипломатических отношений, сотрудничество с Израилем является наказуемым в стране.

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