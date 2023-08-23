



Израильские товары найдены в торговых центрах Ливана

Министерство национальной обороны Ливана объявило 22 августа о конфискации “израильских товаров, неожиданно обнаруженных в торговых центрах страны”. Об этом сообщает Ynet.



В заявлении ведомства говорится, что представители правительства Ливана проверили несколько предприятий и складов на территории страны. В ходе обыска незаконные товары были обнаружены и впоследствии конфискованы. Среди них были кухонные полотенца Golf & Co. и уплотнительная лента PROMAX.



Ливанские власти сейчас расследуют, как “вражеские” товары попали на полки магазинов в их стране.



Израиль и Ливан не имеют официальных дипломатических отношений, сотрудничество с Израилем является наказуемым в стране.