



Израильские старшеклассники начали учебный год с актов вандализма

Учащиеся нескольких средних школ по всему Израилю решили начать учебный год с актов вандализма. Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".



Телеканал пояснил, что инциденты являются частью традиции, которая развивается в последние годы, когда 12-классники приходят на первый звонок, как правило, после вечеринки, ведут себя неприлично и даже бросают в младших школьников водяные шары и яйца.



Например, в средней школе Холона в центральном Израиле ученики засняли на видео, как они распыляют огнетушитель на одного из учителей, и выложили это в Интернет. В другом случае в общине регионального совета Мегиддо на севере около 40 учеников были найдены пьяными после того, как провели ночь на территории школы.



В третьем инциденте в школе в Афуле ученики разгромили два класса. Один из них был полностью разрушен, а на другом студенты нарисовали граффити.

Еще один случай вандализма произошел в школе в Кирьят-Бялике недалеко от Хайфы, где ученики зажгли факелы у входа в школу.