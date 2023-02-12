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Израильские спасатели экстренно возвращаются из Турции: причина
12.02.2023 16:28 Алина Груднева

Израильские спасатели экстренно возвращаются из Турции: причина

Делегация израильских спасателей, работающая в пострадавшей от землетрясений Турции, экстренно возвращается домой.

По данным "Кан", досрочное возвращение было инициировано из соображений безопасности.

В частности, выезжает из Турции делегация организации экстренного реагирования United Hatzalah. Она направила в пострадавшую страну примерно 40 добровольцев, в основном, медработников. Спасатели должны были вернуться через 10 дней, однако было решено сделать это раньше из-за "конкретной и непосредственной угрозы".

По словам представителя организации, это решение было вызвано из-за близости к сирийской границе и городу Газиантеп, где долгие годы наблюдалась активность ISIS, а также на фоне растущего волнения среди граждан Турции из-за плохой реакции правительства на землетрясение. 

"Мы знали, что отправка нашей команды в этот район Турции, который находится недалеко от сирийской границы, сопряжена с определенным риском, но мы предприняли необходимые шаги, чтобы смягчить угрозу ради нашей миссии по спасению жизней. К сожалению, мы только что получили информацию о конкретной и непосредственной угрозе израильской делегации, и мы должны поставить безопасность нашего персонала на первое место", — сказал Дови Майзель.

Уточняется, что жители разрушенных городов все больше разочаровываются в действиях правительства в отношении подготовки к землетрясениям. Жертв было решено хоронить в братских могилах, в связи с чем есть опасения в возможном насилии. Различные международные организации уже получали угрозы похищения с требованиями выкупа.

"Не только израильская команда сворачивает работу, но и многие другие делегации из-за того, как местные жители восприняли сообщение правительства", — отметил представитель организации.
 

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