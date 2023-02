Израильские спасатели экстренно возвращаются из Турции: причина

Делегация израильских спасателей, работающая в пострадавшей от землетрясений Турции, экстренно возвращается домой.



По данным "Кан", досрочное возвращение было инициировано из соображений безопасности.



В частности, выезжает из Турции делегация организации экстренного реагирования United Hatzalah. Она направила в пострадавшую страну примерно 40 добровольцев, в основном, медработников. Спасатели должны были вернуться через 10 дней, однако было решено сделать это раньше из-за "конкретной и непосредственной угрозы".



По словам представителя организации, это решение было вызвано из-за близости к сирийской границе и городу Газиантеп, где долгие годы наблюдалась активность ISIS, а также на фоне растущего волнения среди граждан Турции из-за плохой реакции правительства на землетрясение.

On Friday afternoon, UH volunteers together with the @IDF and Turkish Red Cross pulled a man from the rubble of a collapsed building in Kharmanmaras.

After nearly five days of being trapped, the man was still alive. #TurkeyEarthquake#Emergencyresponse pic.twitter.com/8e4fz19M9M