Новости » Происшествия
Израильские сайты подверглись масштабной кибератаке
14.04.2023 13:30 Алина Груднева

Израильские сайты подверглись масштабной кибератаке

Днем, 14 апреля, хакеры совершили масштабную кибератаку на израильские сайты.

По данным Ynet, атаке подверглись банки и почта Израиля.

Часть из них не открываются. Буквально один день назад Почти Израиля сообщила в Facebook о том, что справилась с предыдущей кибератакой.

Также под удар хакеров попали сайты банка Леуми, Дисконт Банка, Банка Мизрахи, Меркантиль Дисконт и Bank of Jerusalem.

За кибератакой стоят Anonymous Sudаn. С начала апреля они неоднократно "ложили" веб-сайты новостных изданий, университетов, United Hatzalah  и не только. Что примечательно, сегодняшняя атака приходится на "День Аль-Кудс".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы