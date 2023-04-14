



Израильские сайты подверглись масштабной кибератаке

Днем, 14 апреля, хакеры совершили масштабную кибератаку на израильские сайты.



По данным Ynet, атаке подверглись банки и почта Израиля.



Часть из них не открываются. Буквально один день назад Почти Израиля сообщила в Facebook о том, что справилась с предыдущей кибератакой.



Также под удар хакеров попали сайты банка Леуми, Дисконт Банка, Банка Мизрахи, Меркантиль Дисконт и Bank of Jerusalem.



За кибератакой стоят Anonymous Sudаn. С начала апреля они неоднократно "ложили" веб-сайты новостных изданий, университетов, United Hatzalah и не только. Что примечательно, сегодняшняя атака приходится на "День Аль-Кудс".

