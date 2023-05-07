



Израильские переговорщики помогли полиции Румынии освободить заложника

Группа израильской полиции по переговорам в ситуациях с захватом заложников действовала в пятницу в Румынии по запросу местной полиции после того, как мужчина забаррикадировался со своей дочерью, угрожая взорвать газовые баллоны в доме.



После освобождения заложницы спустя 28 часов, в квартире были обнаружены газовые баллоны и топливные баки , что свидетельствовало о том, что отец действительно намеревался осуществить свои угрозы.



Израильской команде удалось связаться с адвокатом подозреваемого и убедить его, как действовать с клиентом.



Обращение в израильскую полицию было сделано после аналогичного инцидента, произошедшего несколько месяцев назад, когда мужчина с детьми забаррикадировался в своем доме, что привело к трагическим последствиям. В этих обстоятельствах румынская полиция обратилась к израильским коллегам, чтобы использовать их опыт на местах.



В случаях, связанных с инцидентами такого рода в Израиле, группа по переговорам проводит проверку характеристик похитителя, его характера, поведения и биографии, чтобы проанализировать лучший способ диалога с ним и убедить его отказаться от злых намерений.



Начальник израильской полиции Коби Шабтай высоко оценил переговорную группу израильской полиции, а также главу оперативного отдела полиции помощника начальника Сигала Бар-Цви.



Бар-Цви похвалил работу подразделения и заявил: "Полиция Израиля имеет право оказывать помощь другим полицейским силам по всему миру в той мере, в какой это требуется. Наше переговорное подразделение признано на международном уровне элитным подразделением, и это не первый раз, когда его знания и опыт потребовались для оказания помощи за пределами страны".

