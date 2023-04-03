



Израильские медики оказали помощь двум пассажирам на рейсе в Чикаго

Волонтер скорой помощи из United Hatzalah и врач из медицинского центра Hadassah оказали помощь двум людям, которые попали в неотложную медицинскую помощь во время рейса из Тель-Авива в Чикаго в четверг.



Вскоре после вылета рейса 60-летний мужчина потерял сознание и получил травму лица. Волонтер United Hatzalah EMT Исраэль Кахан и врач, работающий в педиатрическом отделении медицинского центра Хадасса, поспешили на помощь.



Эти двое оказали мужчине помощь, перевязали его раны и сумели стабилизировать его состояние. Пока ему помогали, женщина лет 20-ти сказала одному из членов летного экипажа, что чувствует слабость.



Эти двое медиков обеспечили женщине необходимый уход, и обнаружили, что она страдает от обезвоживания. Они поставили ей капельницу и следили за ее жизненно важными органами на протяжении всего полета.



Кахан всегда берет с собой в путешествия собственное медицинское оборудование в небольшом травматологическом наборе. Оборудование пригодилось в полете.



“Это был особый опыт — иметь возможность помочь спасти кого-то в самолете, — сказал фельдшер после приземления. - Я рад, что оказался на том же рейсе в Чикаго, что и люди, нуждающиеся в помощи, и что мне удалось стабилизировать и контролировать их состояние. Спасательная миссия волонтеров United Hatzalah не заканчивается на границах Израиля, мы всегда стараемся помочь всем нуждающимся”.



