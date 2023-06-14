



Израильские акушеры пропустили конференцию из-за запрета национального флага

Израильская ассоциация акушеров решила не принимать участие в Конгрессе Международной конфедерации акушеров (ICM) на Бали после того, как там запретили вывешивать израильский флаг.



Конгресс начался с церемонии открытия в воскресенье, во время которой различные ассоциации акушеров вывесили свои национальные флаги, включая Иран. Гила Зарбив, глава пресс-комитета Израильской ассоциации акушеров, должна была выступить с лекцией на Конгрессе, и к ней собиралась присоединиться Ифат Хадар Рубаненко, председатель Ассоциации, чтобы рассказать о деятельности акушерок в Израиле.



За неделю до конференции генеральный директор и президент Международной конфедерации акушерок отправили электронное письмо израильской ассоциации, где сообщалось, что во избежание реакции губернатора Бали, израильский флаг не будет вывешен, а название израильской ассоциация не будет упомянуто на параде флагов в начале Конгресса. Вместо этого израильской ассоциации предлагалось маршировать под флагом Конфедерации.



Генеральный директор написал, что “в Индонезии деликатно относятся к поднятию израильского флага и памяти о Государстве Израиль”, добавив, что им дали понять, что в этом случае, существует риск того, что “Конгресс будет закрыт, и израильская делегация будет вынуждена покинуть Индонезию”.



“Наша позиция с самого начала была ясной и недвусмысленной: мы не будем принимать участие в конференции, которая стирает нашу идентичность как израильтян”, – говорится в заявлении ассоциации. “Мы ни в коем случае не примем капитуляцию перед антисемитизмом и/или расизмом и антиизраильским отношением”.



Ассоциация провела интенсивную кампанию за разрешение вывешивать флаг, но усилия не увенчались успехом, и ассоциация решила не принимать участие в Конгрессе.



В ответ Ассоциация написала: “Из письма мы поняли, как полноценный член Конфедерации, с очень активными участниками – кандидатами в региональный совет ICM и членами регионального профессионального совета – как акушерки и, прежде всего, как женщины не приветствуемся на этой конференции”.

