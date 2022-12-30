



Израильская студентка выпала из квартиры в Иордании и умерла

Студентка-медсестра Дина Халил и северного города Джудейда-Макр умерла после того, как выпала из своей квартиры на четвертом этаже в Иордании.



Об этом сообщает Times of Israel.



Отец погибшей рассказал израильскому телевидению, что больница сначала отказалась предоставить его дочери надлежащее лечение, потому что она была не в состоянии оплатить значительные медицинские расходы.



Друзья Дины Халил запустили краудсорсинговую кампанию, чтобы быстро собрать необходимые средства, но ее отец сказал, что состояние его дочери за это время ухудшилось.



"Вероятно, было слишком поздно… потому что персонал больницы долго ждал, прежде чем оказать ей необходимое лечение, и она потеряла много крови", - рассказал он.



Ранее на этой неделе девушка была переведена в израильскую больницу "Рамбам" в Хайфе, где и умерла. Семья погибшей студентки решила пожертвовать ее органы, которые помогли спасти еще 5 человек.



"Мы не думали о том, кто получит ее органы. Главное было спасти жизнь. Мы очень довольны этим решением, но сожалеем, что так случилось с нашей любимой дочерью", - рассказал ее отец.





